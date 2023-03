Kauf von CS soll wohl innert eines Monats abgeschlossen werden - UBS will an der Marke "Credit Suisse" festhalten - CS-Aktie sinkt

Der Deal solle innerhalb eines Monats abgeschlossen werden, schrieb die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagabend unter Berufung auf zwei Personen, die mit den Plänen vertraut sind.

Allerdings könnte der Zusammenschluss der beiden Grossbanken wesentlich länger dauern, möglicherweise gar Monate. Denn die Transaktion müsse noch von Aufsichtsbehörden in Dutzenden von Ländern genehmigt werden, sagten die Personen, die wegen der heiklen Angelegenheit anonym bleiben wollten.

Sprecher von UBS und Credit Suisse lehnten eine Stellungnahme gegenüber Reuters ab. Die Finma wollte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP keinen Kommentar abgeben.

UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hatte am Sonntagabend bei der Bekanntgabe des CS-Kaufs durch die UBS vor den Medien in Bern gesagt, es brauche nur Wochen oder wenige Monate für den Vollzug des Deals.

S&P stuft AT1-Anleihe von Credit Suisse auf "Ausfall" herab

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die eigenkapitalbezogenen AT1-Anleihen der Credit auf die Stufe "D" von "C" herabgestuft. Dies bedeutet einen Ausfall der Anleihe. Gestützt auf die vertraglichen Bedingungen wegen der Ausfallgarantie des Bundes sowie einer Notverordnung habe die Finma die Credit Suisse angewiesen, die AT1-Anleihen abzuschreiben.

Diese Abschreibung vollzieht S&P mit der Ratingänderung nun nach. Anschliessend wird das Rating für das Instrument zurückgezogen, wie S&P am Donnerstagabend mitteilte. Der Gesamtnennbetrag der Anleihe belaufe sich auf 16 Milliarden Franken. Bereits am Montag hatte S&P das Rating auf "C" gesenkt, um den bevorstehenden Ausfall zu signalisieren.

Marke "Credit Suisse" bleibt erstmal

Die Grossbank UBS will laut einem Medienbericht zunächst an der Marke "Credit Suisse" festhalten. Die Marke der übernommenen Konkurrentin solle noch mindestens drei bis vier Jahre weiterbestehen, schreibt die "Finanz und Wirtschaft" (FuW) auf ihrer Online Seite unter Berufung auf "gut unterrichtete Quellen".

Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass die Marke sogar noch etliche Jahre länger bestehen bleibe, schreibt die FuW. Dies sei unabhängig davon, was in der Zwischenzeit passiere - also ob die Banken dann bereits komplett fusioniert hätten, ob es zu einer Abspaltung komme oder nicht. Die UBS wollte am Freitag auf AWP-Anfrage keinen Kommentar zum Bericht abgeben.

Trotz der anhaltenden Skandale der vergangenen Jahre sei die Marke "Credit Suisse" weiterhin ein "starker Brand", zitiert die FuW einen Fusionsexperten. Nicht zuletzt ist das CS-Logo auch im Schweizer Sport omnipräsent.

Die UBS hat sich seit der Bekanntgabe der auf Druck von Politik und Aufsichtsbehörden erfolgten CS-Übernahme bedeckt gehalten. "Der Credit-Suisse-Brand wird noch bis zum Closing der Übernahme weiterbestehen", sagte CS-Verwaltungspräsident Axel Lehmann an der Pressekonferenz vom vergangenen Sonntag. Danach müsse die UBS entscheiden, wie es weitergehe.

Geschäftsprüfungskommission des Ständerats (GPK-S) wird aktiv

Nach dem CS-Debakel wird die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats (GPK-S) aktiv. Sie lässt abklären, ob das Handeln der Bundesbehörden rechtmässig, zweckmässig und wirksam war. Im Fokus steht unter anderem die Finanzmarktaufsicht (Finma).

Bei ihrer ersten Sitzung seit der Zwangsübernahme der CS durch die UBS beschloss die GPK-S erste Abklärungen, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Untersucht werden soll demnach das Behördenverhalten.

Für die parlamentarische Oberaufsicht stellen sich nach eigenen Angaben "verschiedene Fragen", namentlich zur Aufsicht und zur Umsetzung der bestehenden Gesetzgebung, zur bisherigen Aufsicht über die betroffenen Banken, zur Prüfung alternativer Lösungen, zur Anwendung von Notrecht sowie zum Risikomanagements des Bundes.

Bundesrätinnen werden angehört

Die GPK-S hat gemäss der Mitteilung zwei ihrer Subkommissionen mit der Klärung verschiedener Fragen bis Anfang Mai 2023 beauftragt. Zu Anhörungen beider parlamentarischen Geschäftsprüfungskommissionen antraben müssen im Mai unter anderem Finanzministerin Karin Keller-Sutter, Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider, Finma-Präsidentin Marlene Amstad sowie Thomas Jordan, Direktor der Schweizerischen Nationalbank (SNB).

Bereits nächste Woche wird sich die GPK-N mit der CS-Thematik befassen. Ende Mai soll ein Entscheid beider GPK zum weiteren Vorgehen gefällt werden, wie es in der Mitteilung heisst. Dabei soll auch über die "Haltung zu einer möglichen Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK)" entschieden werden.

In den bisherigen Parteireaktionen zum CS-Debakel zeigte sich, dass die SVP, die SP und die Grünen offen stehen für die Forderung nach einer PUK. Besonders die Rolle der Finanzmarktaufsicht Finma müsse aufgearbeitet werden.

Ausserordentliche Session Mitte April

Das Parlament wird sich vom 11. bis zum 13. April an einer ausserordentlichen Session zur Übernahme der CS durch die UBS und den vom Bund gewährten finanziellen Garantien äussern. Es steht ausserdem die Forderung im Raum, die "Too big to fail"-Regelung zu revidieren.

Mehrere Kantone und Wirtschaftsverbände zeigten sich in den vergangenen Tagen besorgt über mögliche Folgen auf Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und Kultursponsoring. Der Kaufmännische Verband Schweiz wiederholte am Montag Forderungen des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) und des Bankpersonalverbandes nach einem Einbezug der Sozialpartner bei der Fusion der beiden Grossbanken. Die Übernahme müsse möglichst sozialverträglich geschehen, möglichst viele Stellen sollten erhalten bleiben.

An der SIX sinkt die CS-Aktie am Freitag zeitweise 6,39 Prozent auf 0,7496 Franken.

