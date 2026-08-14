Katrina Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Katrina Group hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.2 Millionen SGD – das entspricht einem Minus von 17.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.2 Millionen SGD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch