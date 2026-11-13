Kato Works zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kato Works liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kato Works die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 58.05 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kato Works -93.000 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kato Works in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14.29 Milliarden JPY im Vergleich zu 14.33 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch