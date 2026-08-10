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10.08.2026 06:37:00
Kato Works hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kato Works hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.59 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kato Works ein EPS von -44.060 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 10.02 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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