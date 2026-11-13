KATO SANGYO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KATO SANGYO präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 39.84 JPY. Im letzten Jahr hatte KATO SANGYO einen Gewinn von 92.06 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 313.33 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 305.43 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 488.67 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei KATO SANGYO ein Gewinn pro Aktie von 425.71 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat KATO SANGYO mit einem Umsatz von insgesamt 1’245.00 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1’214.27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch