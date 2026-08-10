KATO SANGYO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KATO SANGYO hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 156.80 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KATO SANGYO 100.82 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 304.75 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KATO SANGYO einen Umsatz von 298.47 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch