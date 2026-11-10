KATITAS präsentierte Quartalsergebnisse

KATITAS präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 50.20 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KATITAS noch ein Gewinn pro Aktie von 40.01 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.22 Prozent auf 46.03 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch