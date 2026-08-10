KATITAS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KATITAS hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47.01 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 36.55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KATITAS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25.38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 35.06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch