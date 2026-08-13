Katare Spinning Mills legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Katare Spinning Mills hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Katare Spinning Mills vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.80 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.920 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.57 Prozent auf 7.4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch