12.12.2025 18:22:08
Katapult Shares Jump 23% After Announcing All-Stock Merger With Aaron's And CCF Holdings
(RTTNews) - Katapult Holdings, Inc. (KPLT) is trading 23.20 percent higher at $7.65, up $1.45 on Friday, after announcing a definitive all-stock agreement to merge with The Aaron's Company, Inc. and CCF Holdings LLC. The combined entity will create an expanded omni-channel platform offering non-prime consumers access to durable goods and a broader suite of financial solutions.
The stock opened at $9.19 and has moved between $7.01 and $9.23 so far today on the Nasdaq. The bid is at $7.61 and the ask at $8.63. Trading volume has surged to 18,486,638, far above the average of 102,893.
Katapult's 52-week range is $5.08 to $24.34, placing the shares well above recent lows following the merger announcement rally.
