Katalysen Ventures Registered liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Katalysen Ventures Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.22 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Katalysen Ventures Registered ein EPS von -0.280 SEK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen -0.3 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 61.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Katalysen Ventures Registered -0.2 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch