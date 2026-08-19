Katalysen Ventures Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Katalysen Ventures Registered hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.15 SEK gegenüber -0.230 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 0.4 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.2 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch