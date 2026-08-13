Katakura Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Katakura Industries äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 113.52 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Katakura Industries 68.49 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Katakura Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.68 Milliarden JPY im Vergleich zu 9.50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch