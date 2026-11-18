Katakura Industries präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33.81 JPY. Im Vorjahresviertel waren 42.12 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Katakura Industries im vergangenen Quartal 9.02 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Katakura Industries 9.39 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch