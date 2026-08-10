Katakura Co-op Agri: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Katakura Co-op Agri hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 19.77 JPY. Im letzten Jahr hatte Katakura Co-op Agri einen Gewinn von 12.53 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 11.14 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.80 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch