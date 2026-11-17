Katakura Co-op Agri hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.67 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -147.130 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.06 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9.31 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch