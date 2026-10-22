Katahdin Bankshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Katahdin Bankshares gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Katahdin Bankshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 15.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch