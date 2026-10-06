Kasumigaseki Capital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kasumigaseki Capital äusserte sich am 05.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 513.02 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 314.49 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63.82 Prozent auf 75.28 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 709.49 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kasumigaseki Capital ein Gewinn pro Aktie von 520.37 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kasumigaseki Capital im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 69.69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 163.76 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 96.50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch