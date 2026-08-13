Kaspikz JSC (spons GDR) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kaspikz JSC (spons GDR) gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 2.86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2.34 Milliarden USD gegenüber 1.88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch