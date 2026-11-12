Kaspikz JSC (spons GDR) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kaspikz JSC (spons GDR) hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.20 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.73 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2.42 Milliarden USD gegenüber 2.07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch