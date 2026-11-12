Kaspikz JSC (spons GDR) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kaspikz JSC (spons GDR) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 3.20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kaspikz JSC (spons GDR) noch ein Gewinn pro Aktie von 2.73 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.07 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.42 Milliarden USD ausgewiesen.

Experten hatten einen Gewinn von 1494.41 KZT je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1’206.32 Milliarden KZT erwartet.

Redaktion finanzen.ch