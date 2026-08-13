Kaspikz JSC (spons GDR) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kaspikz JSC (spons GDR) präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.62 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kaspikz JSC (spons GDR) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.34 Milliarden USD im Vergleich zu 1.88 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch