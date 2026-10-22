Kasikornbank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kasikornbank gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.21 SGD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.210 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.53 Milliarden SGD – das entspricht einem Minus von 5.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.67 Milliarden SGD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch