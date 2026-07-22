Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’298 0.3%  SPI 20’095 0.3%  Dow 52’225 0.7%  DAX 25’011 0.7%  Euro 0.9275 0.1%  EStoxx50 6’286 0.9%  Gold 4’126 1.2%  Bitcoin 53’917 -0.3%  Dollar 0.8131 0.0%  Öl 92.3 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Logitech2575132Holcim1221405Amrize143013422Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
FTSE 100-Wert JD Sports Fashion-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht JD Sports Fashion für Anteilseigner vor
Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Kühne + Nagel International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
22.07.2026 06:37:00

Kasikornbank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kasikornbank hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.63 THB, nach 5.27 THB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 67.73 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 66.70 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 5.34 THB je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 47.68 Milliarden THB gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

21.07.26 Logo WHS Aktien im Depot aktiv bewirtschaften - Das aktive Aktiendepot
21.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Roche
21.07.26 Julius Bär: 32.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
21.07.26 IBM-Kurssturz: Opfer oder Profiteur des KI-Booms?
21.07.26 Marktüberblick: Siemens Energy und Friedrich Vorwerk gesucht
21.07.26 Leichter Dämpfer zum Wochenauftakt
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
21.07.26 KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?
21.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Schwacher Wochenauftakt
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’850.48 19.94 SY7BHU
Short 15’150.70 13.97 S6BA1U
Short 15’726.09 8.94 SXOBOU
SMI-Kurs: 14’298.26 21.07.2026 17:30:31
Long 13’702.82 19.94 S2B93U
Long 13’395.13 13.97 SHB7NU
Long 12’805.14 8.88 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SAP-Aktie schwächelt: JPMorgan hält an Kursziel fest - Wall Street sieht mehr Aufwärtspotenzial
Krypto-Markt im Aufwind: Bitcoin und Ether treiben diese zwei Aktien nach oben
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT legen nach schwachen Tagen zu - Das steckt dahinter
Julius Bär-Aktie verliert dennoch: Rekordgewinn im ersten Halbjahr
Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich im Minus
Erste Schätzungen: Vonovia SE präsentiert Quartalsergebnisse

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 29: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.