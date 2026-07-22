Kasikornbank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kasikornbank hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.63 THB, nach 5.27 THB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 67.73 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 66.70 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 5.34 THB je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 47.68 Milliarden THB gerechnet.

Redaktion finanzen.ch