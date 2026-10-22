Kasikornbank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kasikornbank hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.65 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.660 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1.97 Milliarden USD, gegenüber 2.08 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch