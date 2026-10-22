Kasikornbank präsentierte Quartalsergebnisse

Kasikornbank hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 5.41 THB. Im letzten Jahr hatte Kasikornbank einen Gewinn von 5.35 THB je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65.66 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 2.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.09 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch