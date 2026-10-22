Kasikornbank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kasikornbank stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.41 THB gegenüber 5.35 THB im Vorjahresquartal.

Kasikornbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65.66 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.09 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 5.34 THB prognostiziert, während sie den Umsatz bei 48.11 Milliarden THB gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch