KASAI KOGYO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KASAI KOGYO hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18.52 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KASAI KOGYO -16.720 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat KASAI KOGYO 55.29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48.11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch