KASAI KOGYO lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15.07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -20.840 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 55.74 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.02 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch