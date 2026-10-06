Karula hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Karula hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11.71 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Karula 28.51 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.40 Prozent auf 2.03 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Karula 2.08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch