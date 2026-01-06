Karula: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Karula präsentierte in der am 05.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2.96 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7.28 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.80 Milliarden JPY gegenüber 1.78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch