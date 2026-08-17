KARSTEN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KARSTEN stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.81 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.27 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 200.5 Millionen BRL gegenüber 189.1 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch