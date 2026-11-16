KARSTEN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KARSTEN lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.32 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.38 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat KARSTEN 190.4 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 191.9 Millionen BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch