Karsten gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Karsten hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.53 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.38 BRL erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Karsten mit einem Umsatz von insgesamt 190.4 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 191.9 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 0.76 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch