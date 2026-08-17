Karsten: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Karsten hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.09 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.27 BRL je Aktie vermeldet.

Karsten hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 200.5 Millionen BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 189.1 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch