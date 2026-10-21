Karooooo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Karooooo hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Karooooo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100.4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch