|
31.08.2026 06:37:00
Karolinska Development (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Karolinska Development (B) veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.68 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Karolinska Development (B) ein EPS von -0.220 SEK in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Karolinska Development (B) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 67.86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 3.1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.