Karolinska Development (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Karolinska Development (B) veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.68 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Karolinska Development (B) ein EPS von -0.220 SEK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Karolinska Development (B) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 67.86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 3.1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch