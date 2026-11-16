Karolinska Development (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Karolinska Development (B) lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.04 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.200 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Karolinska Development (B) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42.67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.3 Millionen SEK im Vergleich zu 2.3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch