Karnell Group Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Karnell Group Registered B lud am 23.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.86 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.880 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 581.5 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 33.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 436.1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch