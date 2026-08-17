Karnalyte Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Karnalyte Resources hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Karnalyte Resources ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch