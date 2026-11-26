Karex Bhd hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7.08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 133.0 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 123.6 Millionen MYR.

Redaktion finanzen.ch