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28.08.2026 06:37:00
Karex Bhd: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Karex Bhd hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16.24 Prozent auf 101.2 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120.8 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Karex Bhd im vergangenen Geschäftsjahr 462.42 Millionen MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Karex Bhd 498.41 Millionen MYR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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