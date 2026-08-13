Kardigan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kardigan lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.64 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Kardigan ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.640 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch