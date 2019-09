KardiaMobile 6L offre le premier dispositif d'ECG personnel à six dérivations basé sur smartphone approuvé par la FDA et certifié CE

SLOUGH, Angleterre, 30 août 2019 /PRNewswire/ -- AliveCor a annoncé aujourd'hui le lancement en Europe de KardiaMobile 6L, le premier dispositif de surveillance cardiaque personnel à six dérivations approuvé par la FDA et certifié CE. Cette technologie unique basée sur smartphone offre une vue multidimensionnelle du cœur en 30 secondes, et notamment de certaines arythmies telles que la fibrillation auriculaire (FA), qui sont des indicateurs importants des maladies cardiovasculaires.

« En offrant aux médecins six vues différentes de l'activité électrique du cœur, KardiaMobile 6L est beaucoup plus à même de détecter un large éventail d'arythmies et d'autres troubles cardiaques qu'un appareil à une seule dérivation », a déclaré Matthew Reed, consultant en médecine d'urgence au Royal Infirmary of Edinburgh, NHS Lothian. « Si toutes les personnes présentant des symptômes de rythme cardiaque inexpliqués utilisaient un moniteur cardiaque de poche, cela permettrait de réduire les coûts, d'accélérer les diagnostics et d'éviter des hospitalisations inutiles. »

La FA est l'arythmie la plus courante, qui est l'une des principales causes d'accident vasculaire cérébral lié à la FA1. L'incidence et la prévalence de la FA sont en augmentation en Europe, touchant environ 10 millions de personnes, ce qui représente un fardeau clinique et économique croissant2. En Europe, un adulte d'âge moyen sur quatre développera une FA3, et les preuves montrent que les AVC liés à la FA sont plus onéreux à gérer que les AVC non liés à la FA.1

« D'ici 2060, on estime qu'en Europe, près de 18 millions d'adultes âgés de plus de 55 ans seront atteints de FA, ce qui les rendra trois à cinq fois plus susceptibles de subir un AVC dévastateur, invalidant et souvent mortel que les personnes ne souffrant pas de FA », déclare Trudie Lobban MBE, fondatrice et administratrice de l'Atrial Fibrillation Association et de l'Arrhythmia Alliance. « La surveillance du rythme cardiaque, associée à un programme de dépistage national, est susceptible de prévenir les conséquences accablantes des accidents vasculaires cérébraux liés à la FA et de sauver des vies. »

Le KardiaMobile 6L est le dernier développement du dispositif KardiaMobile® existant d'AliveCor. En plus des deux électrodes sur le dessus de l'appareil, il se trouve une électrode en dessous. L'utilisateur démarre un enregistrement ECG de 30 secondes sur son smartphone, via l'application Kardia, en plaçant son pouce sur chacune des deux électrodes supérieures et en plaçant l'électrode inférieure sur son genou ou sa cheville gauche, ce qui permet de visualiser le cœur sous six perspectives différentes.

Une fois l'enregistrement terminé, le système d'intelligence artificielle effectue une analyse automatique et informe le patient si une FA, une bradycardie (rythme cardiaque lent), une tachycardie (rythme cardiaque rapide) ou un rythme normal est détecté. Les données recueillies peuvent ensuite être envoyées directement à un clinicien pour une analyse et une consultation plus poussées. Les données d'un enregistrement ECG à six dérivations permettent aux cliniciens d'identifier des problèmes qui pourraient ne pas être détectés avec un dispositif à une seule dérivation.

« KardiaMobile 6L constitue une nouvelle étape importante dans le cadre de la mission d'AliveCor visant à développer des dispositifs médicaux basés sur smartphone, faciles à utiliser et abordables », a déclaré Stefan Holzer, vice-président international d'AliveCor Inc. « Ce dispositif innovant représente une évolution majeure pour la gestion de la santé cardiaque. Sa nouvelle technologie à six dérivations élargira considérablement l'application de l'ECG personnel en fournissant aux professionnels de santé des informations de meilleure qualité, permettant potentiellement d'établir un meilleur diagnostic. Associée à notre solution de surveillance à distance KardiaPro, la surveillance ECG personnelle est efficace et économique.

En Europe, KardiaMobile 6L peut être commandé auprès des revendeurs AliceCor (www.alivecor.com/resellers) et via Amazon.

À propos d'AliveCor

AliveCor, Inc. est un pionnier de la création de techniques d'apprentissage automatique agréées par la FDA et est reconnu dans le monde entier pour son approche transformatrice des soins cardiaques. KardiaMobile, un dispositif approuvé par la FDA et certifié CE, est la solution d'ECG mobile la plus validée cliniquement sur le marché. Il est recommandé par des cardiologues de premier plan et utilisé par des personnes du monde entier pour des enregistrements ECG précis. KardiaMobile et KardiaMobile 6L, lorsqu'ils sont couplés à l'application Kardia, fournissent une analyse instantanée permettant de détecter la fibrillation auriculaire, la bradycardie, la tachycardie et le rythme cardiaque normal dans un ECG. Kardia est la première plateforme reposant sur l'IA qui permet aux cliniciens de gérer leurs patients pour la détection précoce de la fibrillation auriculaire, l'arythmie cardiaque la plus courante et celle qui entraîne un risque d'accident vasculaire cérébral cinq fois plus élevé. La nouvelle plate-forme KardiaPro est la seule plateforme de surveillance de patient à distance qui fonctionne avec les appareils existants utilisés par les patients. AliveCor a été nommée première entreprise d'intelligence artificielle dans le top 50 des entreprises les plus innovantes de Fast Company , en plus de se hisser au 20e rang dans une évaluation de milliers d'entreprises à travers le monde. AliveCor détient des demandes de brevet en instance et des brevets délivrés couvrant les idées présentées dans le présent communiqué de presse, notamment les brevets américains no 9 839 363 ; 9 572 499 ; 9 986 925 ; 9 833 158 ; 9 351 654 ; 9 220 430 et 9 579 062. AliveCor est une société privée dont le siège se trouve à Mountain View, en Californie. Les ECG « grand public » ou « personnels » sont des dispositifs destinés à la vente directe aux consommateurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur alivecor.com .

