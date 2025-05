Kardex eröffnet neuen Standort in Graz

Graz (awp) - Das Lagerlogistik-Unternehmen Kardex hat mit einem neuen Standort in Graz seine Präsenz in Österreich ausgebaut. Die Zweigniederlassung ist konkret im Technopark Raaba im Süden von Graz angesiedelt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Der Standort biete hochqualifizierte Arbeitskräften vor allem in den Bereichen Technik und Software, heisst es als Begründung. Zudem gebe es Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen, wie auch eine gute Anbindung an die südosteuropäischen Nachbarländer.

Das Büro in Graz vereine alle drei Kardex Divisionen. Neben Graz ist Kardex in dem Land noch in der österreichischen Hauptstadt Wien mit einem Büro vertreten.

cg/ra