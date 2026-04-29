Kardex-Aktie: Exklusive Partnerschaft mit Bundesbeschaffung in Österreich verlängert

Das Lagerlogistik-Unternehmen Kardex wird damit rund 5500 staatliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen beraten und beliefern.

Zu den Auftraggebern gehören Ministerien, Städte, Gemeinden, ausgegliederte Unternehmen sowie Einrichtungen im Gesundheitsbereich und der Verteidigung, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

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Zürich (awp)