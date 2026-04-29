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Vergabeverfahren 29.04.2026 21:15:36

Kardex-Aktie: Exklusive Partnerschaft mit Bundesbeschaffung in Österreich verlängert

Kardex-Aktie: Exklusive Partnerschaft mit Bundesbeschaffung in Österreich verlängert

Kardex hat sich im Vergabeverfahren der österreichischen Bundesbeschaffung (BBG) durchgesetzt und bleibt für weitere fünf Jahre exklusiver Partner im Bereich automatisierter Lagerliftsysteme.

Kardex
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Das Lagerlogistik-Unternehmen Kardex wird damit rund 5500 staatliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen beraten und beliefern.

Zu den Auftraggebern gehören Ministerien, Städte, Gemeinden, ausgegliederte Unternehmen sowie Einrichtungen im Gesundheitsbereich und der Verteidigung, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

awp-robot/ls

Zürich (awp)


Bildquelle: Kardex Group

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