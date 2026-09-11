KARADANOTE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KARADANOTE stellte am 10.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

KARADANOTE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16.36 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.590 JPY je Aktie gewesen.

KARADANOTE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 327.6 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 68.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 194.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 38.32 JPY. Im letzten Jahr hatte KARADANOTE einen Gewinn von -11.070 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat KARADANOTE mit einem Umsatz von insgesamt 1.06 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -16.60 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch