KAR Auction Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KAR Auction Services hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 561.2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 498.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch