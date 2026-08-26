Kapsch TrafficCom Aktie 3210136 / AT000KAPSCH9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
26.08.2026 10:23:50
Kapsch TrafficCom steigert Umsatz und ist operativ positiv
Kapsch TrafficComDer Umsatz von Kapsch TrafficCom steigt auf 105,2 Millionen Euro. Hohe Schulden und die laufende Restrukturierung belasten weiterWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
4.62 EUR 0.43%
In eigener Sache
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG
|
26.08.26
|Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Mittwochmittag steigen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Handel in Wien: Zum Start Gewinne im ATX Prime (finanzen.ch)
|
26.08.26
|EQS-News: Kapsch TrafficCom – Result for the first quarter of 2026/27. (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-News: Kapsch TrafficCom – Ergebnis für das erste Quartal 2026/27. (EQS Group)
|
25.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in Wien: ATX Prime legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime steigt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)