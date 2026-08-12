KAPPA CREATE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KAPPA CREATE gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 15.51 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6.71 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 17.75 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KAPPA CREATE 18.19 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch